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花蓮瑞港公路坍塌奇美部落受困 縣府加緊搶通

2024/11/3 17:43
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（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）花蓮瑞港公路花64線受颱風康芮挾帶大量雨水及強風影響，導致10.8公里處邊坡土石沖刷、坍塌，花蓮縣政府建設處加緊展開災後復建搶通工作，確保民眾通行安全無虞。

瑞港公路為貫穿海岸山脈的鄉道，連接縱谷的瑞穗鄉與濱海的豐濱鄉，是奇美部落族人唯一聯外道路；颱風康芮過境時，造成10.8公里處土石沖刷坍塌，交通受阻。

奇美部落也因颱風停電數日，造成族人生活不便，但受到交通阻斷影響，台電工程人員只能等道路搶通後，才能進入部落巡查檢修。

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瑞港公路每遇颱風或強降雨即發生坍方或路基流失等災害，目前縣府建設處正針對花64線2K至22.5K進行彎道改善及道路安全提升工程（第二期），所幸颱風康芮並未損害工程主體。

建設處發布新聞稿指出，發生坍塌10.8公里處，經現場勘查發現，因屬於山崩與地滑地質敏感區及地質遺跡敏感區，無法承受大雨沖刷而下的土石；為加速復建讓道路通行，建議採用貨櫃工法，以提升邊坡穩定性，也考量到民眾通行權益，縣長徐榛蔚立即裁示，協請工程單位即刻進行災後復建搶通工作。（編輯：陳仁華）1131103

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