本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台北大巨蛋中職明年增9場至29場 明星賽季後賽總冠軍賽檔期全保留
首頁 / 地方

基隆外木山漁港魚市場新建動土 估114年底完工

2024/11/4 15:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆4日電）基隆市府斥資新台幣2500萬元新建外木山漁港魚市場，今天舉辦動土典禮，預計民國114年12月底完工，副市長邱佩琳說，盼完工後提供漁民作為交易及整補空間，強化觀光休閒產業。

邱佩琳致詞指出，外木山漁港目前有105艘漁船，每年產值約有1.5億元，港內原有的魚市場兼整補場，108年因年久失修拆除，如今終於要展開新建工程，期許工程完工後，提供漁民安心整補場所，進而帶動周邊觀光。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

市府產業發展處長林鼎超指出，在基隆區漁會、漁民及民意代表反映下，市府於111年、112年編列建設經費，期間召開2次設計需求座談會，結合各方意見調整設計內容後，辦理工程發包作業，因物價上漲及缺工等因素，歷經5次公開招標後，終於在4月2日決標。

林鼎超表示，此案包含設計監造、工程管理費在內，總工程經費2500餘萬元，預計114年12月30日完工後，可提供漁民一處具有遮陽避雨功能的魚貨交易及整補場，後續也可結合在地漁業，強化外木山廊帶的觀光休閒產業。（編輯：方沛清）1131104

林鼎超
台中擱淺瓜頭鯨 基隆嶼外海野放2隻回歸海洋基隆恐龍AR生態園區 延長試營運至10/31
邱佩琳
七堵郵局前候車亭變身行動郵車 網讚打卡景點傳罷免市長後邱佩琳扶正 謝國樑：民進黨分化策略
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：