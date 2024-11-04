轉發豬屁股類比女騎士影片 彰化肉品市場總經理致歉

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（中央社記者吳哲豪彰化4日電）彰化縣議會今天進行縣政質詢，民進黨彰化議員許書維說，肉品市場總經理陳國興用手機通訊軟體，在公司群組轉發豬隻扭屁股影片，影射類比於女性騎自行車姿勢、物化女性。

陳國興回應說明，想讓大家紓壓，才會在公司群組發影片，不知會產生誤會，無物化女性本意，他深感抱歉。

彰化縣議會第20屆第4次定期會今天議程安排縣政質詢，許書維針對彰化肉品市場公司經營績效等提出質詢。

許書維指出，彰化肉品市場拍賣系統被駭客入侵，遭勒索比特幣，警方雖已介入偵辦，但還是希望縣府農業處身為主管機關，仍須注意肉品市場資安問題。

許書維說，除拍賣系統被入侵外，陳國興還在手機通訊軟體的肉品公司群組內，轉發豬隻屁股影片，藉此影射女性騎自行車姿勢，物化女性，盼縣府農業處查清楚。

陳國興則說，近期員工為了公司業績壓力大，想讓大家紓壓，才會在公司群組發影片，不知會產生誤會，無物化女性本意，他深感抱歉。

縣府農業處表示，將輔導此公司辦理性別主流化宣導，以期建立性別友善工作環境，有關總經理在公司業務群組內轉傳的影片，將於事情查明清楚後，另行處理。（編輯：陳仁華）1131104