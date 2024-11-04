憂遊蕩犬貓咬傷野生動物 金門野保協會籲勿餵養

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（中央社記者吳玟嶸金門4日電）金門縣野生動物救援暨保育協會將參與第2屆「為野生動物而走大遊行」，協會說，盼民眾避免放養寵物及餵養遊蕩犬貓，以免攻擊或咬傷野生動物，讓野生動物有更多生存機會。

第2屆「為野生動物而走大遊行」將於10日在台北舉行，訴求精進遊蕩犬貓管理與減量等。金門野保協會當天也將前往台灣參與遊行。

金門野保協會接受中央社記者採訪表示，以2023年統計數據為例，3%送進協會救傷鳥類遭受遊蕩貓攻擊，而金門遊蕩貓數量龐大，實際數字可能被低估；依協會統計今年至10月案例，12起鳥類因動物攻擊而送進協會紀錄中，最後只有2起成功野放，其他最後都是死亡或者安樂死。

協會也說，目前歐亞水獺在金門可能剩下不到150隻，數量減少原因包括受到人為因素威脅，如棲地破碎、遊蕩犬攻擊、路殺等；2023年7隻歐亞水獺死亡案例中就有2隻是遊蕩犬攻擊致死。

協會表示，希望民眾在生活上多一點「不便」，讓野生動物有更多生存機會，比如避免放養寵物，也不要餵養遊蕩犬貓，可以將牠們帶回家飼養，及經過野生動物豐富路段時減緩速度避免路殺等。

協會表示，10日將前往台北參與「為野生動物而走大遊行」，現場也會有擺設攤位販售義賣品，盼民眾來到現場參與。（編輯：李淑華）1131104