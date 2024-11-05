強化台日合作推動海洋保護 海委會組團赴日交流

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（中央社記者張已亷高雄5日電）海委會與工研院攜手9家民間海廢標竿企業共組代表團，10月底赴日參加海廢治理、塑膠污染減量及循環經濟合作等議題交流，深化台日合作並推動印太地區海洋環境永續發展。

海洋委員會海洋保育署副署長李筱霞表示，透過跨國技術交流與產業合作，有助台灣在海廢治理的國際鏈結扮演更重要角色，期望未來台日雙方產官學研各界共同推動區域內海洋環境永續發展。

海委會指出，10月底與工業技術研究院及9家台灣海洋廢棄物標竿企業組成代表團，到日本東京展開系列針對海洋廢棄物治理、塑膠污染減量及循環經濟合作深度交流活動。

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海委會表示，這次赴日與日本「潔淨海洋物質聯盟」（CLOMA）簽署合作意向書，標誌雙方在海洋廢棄物治理深化合作，另外與全球環境戰略研究所（IGES）座談，聚焦減塑與微塑膠監測標準化的國際合作機制。

海委會今天新聞稿指出，代表團此行赴日還拜訪多個循環經濟領域相關企業，及參訪「東京永續應用環保材料展」，為台日未來合作奠定堅實基礎，雙方將持續推動合作計畫，加速循環經濟技術在台企業應用與市場拓展，並攜手促進印太地區海洋環境保護，共同為解決全球塑膠污染及海洋廢棄物等問題做出具體貢獻。（編輯：孫承武）1131105