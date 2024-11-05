桃園拾獲走失浣熊 飼主若未出面將公告認領
2024/11/5 17:19（11/5 17:43 更新）
（中央社記者葉臻桃園5日電）桃園市動物保護處日前從八德區帶回一隻走失的北美浣熊，體型巨大，被戲稱是「阿嬤養的浣熊」，已知挑食、特愛吃巧克力餅乾；動保處說，明天後若無飼主認領，預計年底辦理認養。
桃園市政府動物保護處今天向中央社表示，10月29日接獲民眾通報，在八德區拾獲一隻北美浣熊，民眾指出，日前在田邊發現浣熊後，幫忙帶回家飼養，但因為許久都沒有飼主來找，所以通知動保處帶回收容。
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動保處說，這隻公浣熊體型巨大，看起來受到良好的照顧，是「阿嬤養的浣熊」，這幾天餵食牠吃飼料和蔬果，但牠十分挑食，不會什麼都吃，已知牠特別喜歡吃巧克力口味的餅乾，吃Oreo餅乾的話會轉開來分開吃。
動保處說，目前在台灣飼養浣熊並無不法，10月30日已公告認領，明天過後若再無飼主出面認領，將依法選擇適當的方式處置；預計會持續飼養至12月，再以特殊寵物的方式辦理指定認養。（編輯：李淑華）1131105
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