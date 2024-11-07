已付訂金卻遭旅行社要求改期 雲林男子氣憤將申訴

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（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）雲林邱姓男子日前上網向某旅行社訂12月16日泰國行程，並繳付訂金，昨天卻接到旅行社通知，該行程已被包團，要求他更改，處理態度不積極，讓他氣憤不已，欲向品保協會申訴。

雲林縣邱先生今天向中央社記者投訴，他日前向某知名旅行社預訂12月16日的6天5夜泰國行，總價新台幣10萬300元，並在4日前往門市現場刷卡給付訂金4萬元，一家4口期待旅程到來。

邱姓男子說，為了旅遊，他們夫妻已向各自的公司請假，且公司上司也批准，沒想到昨天接到旅行社通知，該團已有其他客人包團，要求他更改時間，逼迫他讓出機位。

他立即向旅行社客服人員反應，卻發現旅行社的網站將該團的人數從19位變為9位。但按契約所寫10人才能成團，依照旅行社的做法永遠沒辦法出團，他相當不滿旅行社的作法且事後處理態度消極。

邱姓男子今天再度致電接單客服，業者回覆，一定會希望客人成團，如果人數有再報進來，人數會再往上加，欲以此安撫人。

邱先生強調，網站設定是公司可以自由設定，要是機位能再往上加，日前何必來電商討挪移出國日期機位，如此說詞的旅行社，真的令人喪失信任感。

雲林縣消保官張嘉麟說，旅行社應以消費權益為重，保障已先簽約的消費者權益，不應該後面有更大的團而犧牲前面消費者權益，相當不妥適。

張嘉麟建議消費者可以循管道救濟，向旅行業品質保障協會申訴，也可向交通部觀光署申請調查，該旅行社是否有違失，後續也可以到地方的消保官進行二次申訴、調解。

律師呂芷誼則說，旅社因自己的原因變更行程、改期，已經違約，提醒消費者可以向旅社要求返還訂金和要求賠償。（編輯：李淑華）1131107