本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

澎湖望安海龜故鄉 野放綠蠵龜重返大海

2024/11/7 19:59（11/7 20:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
澎湖國家風景區管理處7日在澎湖望安綠蠵龜觀光保育中心前海岸野放2隻保育類綠蠵龜，現場也邀請在地學生一同見證綠蠵龜重返大海、展開新旅程。（澎湖國家風景區管理處提供）中央社 113年11月7日
澎湖國家風景區管理處7日在澎湖望安綠蠵龜觀光保育中心前海岸野放2隻保育類綠蠵龜，現場也邀請在地學生一同見證綠蠵龜重返大海、展開新旅程。（澎湖國家風景區管理處提供）中央社 113年11月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣7日電）觀光署澎湖國家風景區管理處今天在海龜故鄉「望安綠蠵龜觀光保育中心」前海域進行海龜野放，2隻保育類綠蠵龜在望安地區國中小和幼兒園小朋友祝福下一起野放，重返大海展開新旅程。

學生合作小心翼翼將綠蠵龜移到沙灘野放，海龜迎浪奮力奔向海洋，在眾人加油祝福聲中展開生命新旅程。澎管處期盼透過生態環境教育，讓參與者共同為保護地球生態環境盡一分心力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

澎管處表示，今天在「望安綠蠵龜觀光保育中心」前海域進行野放的2隻保育類綠蠵龜，是民國110年底於望安島內發現稚龜，經澎湖漁業生物研究中心照護多年及評估，今年3月移至保育中心內照護場域進行復健，今天如期野放。

澎管處表示，望安綠蠵龜產卵棲地保護區劃設迄今30年，今天野放同時邀請生態保育團體「台灣愛龜協會」理事長、有「綠蠵龜爸爸」之稱的陳久林現場為望安地區的小朋友們進行環境教育宣導，讓保育工作向下扎根。（編輯：孫承武）1131107

#綠蠵龜
#澎湖國家風景區管理處
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.54
更多編輯台推薦新聞：