五月天花蓮公益演唱會延期 旅宿業樂觀看待

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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）樂團五月天「一路向東」公益演唱會因颱風延期至明年1月中旬，演出期間市區旅館、民宿訂房率已突破5成，旅宿業者樂觀看待，認為震後遊客信心有慢慢提升，交通仍是關鍵。

接連地震、颱風重創花蓮，五月天原訂11月2、3日在花蓮玉里鎮、花蓮市區連開3場演唱會，市區訂房率飆高到震後最好的8成5，但遇到颱風康芮攪局，開唱前2天緊急宣布延期，花蓮場改到明年1月18、19日，地點不變。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾說，原本演出期間市區訂房率達8成，演唱會延期、颱風造成交通中斷，下降到1成，不過相信音樂宣布延期日期，很快又收到訂房電話，演出期間訂房已有5成，詢問電話很多，樂觀認為會持續成長。

林徐則鈾觀察，震後旅遊客來到花蓮的旅遊信心已慢慢恢復，11、12月淡季期間假日訂房率最高達2成5，平均也都有1成5，只要沒有颱風、地震造成交通中斷，相信花蓮觀光熱度會愈來愈好。

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花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，五月天演唱會期間，靠近演出地點的旅宿訂房率已達7成，多半都是原訂房客人保留訂金使用，證明五月天還是很有吸引力。

張琄菡說，11、12月是花蓮旅遊淡季，加上地震、颱風影響，原本11月訂房率2成，中央推出國旅政策加碼後有稍微提高，上看2成5；明年1月五月天演唱會在寒假前幾天，相信可延續為花蓮觀光帶來轉機。（編輯：郭諭儒）1131108