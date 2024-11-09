花蓮國旅補助經費還剩一半 縣府爭取延長

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（中央社記者張祈花蓮縣9日電）交通部觀光署加碼國旅花蓮自由行旅宿補助，即日起至12月20日每月最高補助新台幣2500元，截至11月初經費約使用一半。花蓮縣府觀光處指出，將爭取延長補助。

0403強震重創花蓮觀光，觀光署6月起推出花蓮國旅補助，自由行不分平假日每晚住宿補助1000元，每月可申請一次，不過因接連颱風來襲，花蓮對外交通中斷，效果有限，11月7日至12月20日推出3.0+措施，每月提供第1晚1000元，第2晚1500元住宿折抵。

根據觀光署統計，花蓮觀光住宿補助經費約8.15億元，目前已使用超過一半。

花蓮縣府觀光處指出，若國旅補助預算沒用完，會向中央爭取延長，或下年度再編列預算補助。花蓮縣府也編列經費補助團客旅遊，預計11月底用完，在國旅還沒有看到復甦曙光前，會繼續編預算補助。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡認為，振興旅遊補助使用效果不如疫情期間，主因還是交通不穩定，只要大雨往北方向鐵公路就可能中斷，影響民眾來訪信心。

花蓮民宿協會理事長林徐則鈾說，震後花蓮住房率從不到1成，慢慢成長到假日2成，平日約1成，國旅補助上路後，還是有點幫助。

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王姓在地居民指出，花蓮地形狹長，從花蓮市開車到南區約2小時車程，國旅補助上路後，幾乎每月都會到花蓮南區玉里鎮住一晚，也有出遠門的感覺，折抵1000元對在地人也有吸引力，若繼續加碼，願意繼續支持。

住在宜蘭的林姓遊客說，很喜歡花蓮，幾乎每個月都會安排花蓮2天1夜旅遊，國旅補助上路後，減輕住宿負擔，可以安排3天2夜旅遊，現在加碼後跟家人到花蓮，就可拉長到5天4夜，每晚都可以有補助，真的很划算。（編輯：郭諭儒）1131109