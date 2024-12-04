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五月天花蓮演唱會玉里站加場 有望提高住房率

2024/12/4 16:34
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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）樂團五月天「一路向東」公益演唱會受颱風康芮影響，延期至明年1月17至19日，相信音樂今天宣布玉里站增加1場次，預計在花蓮舉辦2天共4場次，旅宿業者評估，住房率上看8成。

五月天所屬的相信音樂籌劃「一路向東」演唱會，包括五月天、任賢齊、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹、宇宙人、GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治、家家、白安、麋先生、BOOM！怪物星人、Ray 黃霆睿等人共同演出。

「一路向東」公益演唱會免費入場，1月17日首場高雄站在高雄流行音樂中心海風廣場登場、1月18、19日在花蓮玉里國小永昌分校運動場、花蓮市東大門廣場連唱2天。

玉里站原本僅1場，今天宣布加碼1場次，1月18、19日連2天中午11時先舉行「一路有禮園遊會」，下午2時演唱會開演；花蓮站1月18日下午5時40分、19日下午4時50分開演。

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花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡說，目前1月18、19日花蓮平均住房率約6成，花蓮市約7成，新增的玉里站場次對中南區旅宿業較有幫助，可提高遊客留下的意願跟可能性，預期整體住房率可上看8成。

花蓮民宿協會理事長林徐則鈾認為，公益演唱會採免費入場，對歌迷吸引力很高，花蓮站活動場地周邊民宿住房率約6成、玉里站約5成，增加場次後可能會再提高，歡迎旅客把握機會到花蓮觀光。（編輯：郭諭儒）1131204

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林徐則鈾
花蓮國旅補助經費還剩一半 縣府爭取延長五月天花蓮公益演唱會延期 旅宿業樂觀看待
張琄菡
中秋假期花蓮觀光稍有起色 住房率接近暑期交通部擬增花蓮住宿補助 每房至1500元或補助2晚
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