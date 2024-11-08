議員指颱風前僅固定1棵樹 侯友宜：要求不夠落實

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（中央社記者高華謙新北8日電）新北議員陳世軒說，颱風康芮導致新北傾倒千棵路樹，但新北在颱風來前只加強固定1棵樹，應要求區公所落實。侯友宜說，不可能僅1棵，但要求也不夠落實，已針對這次颱風檢討。

新北市議會今天進行市政總質詢，民眾黨新北市議員陳世軒說，根據以往慣例，颱風登陸前景觀處會要求各區公所巡檢重要道路路樹，但根據景觀處提供各區公所回報統計，各區公所在康芮颱風來前共做186次路樹巡檢，全市僅在汐止區加強固定1棵樹。

此外，陳世軒表示，全市共修剪1355棵樹，但幾乎集中在新店區1274棵，其餘僅有汐止15棵、平溪12棵、汐止15棵、石碇11棵等。

陳世軒強調，市府應檢討颱風來臨前的標準流程（SOP）、並要求各地區公所落實巡檢，也應通盤檢討景觀處人力及是否需要擴編，希望市府積極研擬，不要再讓市民遭殃。

市長侯友宜說，不可能只加強固定1棵樹，但市府本身要求也不夠落實。針對這次颱風有2個檢討方向，包括為何樹木傾倒及停電戶數這麼多件，這確實與樹木修剪有關，有些路樹壓到電線桿，市府派工班去搶救，台電後面跟進修復就會比較快。

侯友宜說，也正在檢討如何做好復原工作，檢討完後會跟台電討論如何配合。

另外，陳世軒說，全台陸續重視公園遊具遮陽問題。目前台北市已有29處遊戲場、共設有58座遮陽設施；反觀新北市，目前統計在景觀處轄下有遮陽設施的公園樹只有4處，夏天時因曝曬在太陽下，常導致遊具過燙，引發民怨。

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陳世軒表示，台北市遮陽設施成本平均只要25萬，最低成本也只要5萬。若新北市府以經費不足理由塘塞，實在說不過去。新北市府應儘速評估需要遮陽的遊具地點，更可藉修訂公園自治條例期間，將相關規範入法。

侯友宜說，遮陽方面確實要改善，如果大量施作。也許成本會更低，會請農業局分層評估，例如沙灘或鐵製溜滑梯等處可以先做。他也支持相關規範入法。（編輯：張銘坤）1131108