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新北新莊強風吹落鐵皮屋頂 居民無傷小貨車受損

2024/10/31 23:02（10/31 23:16 更新）
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颱風康芮襲台，新北市新莊區仁愛街31日晚間有大片鐵皮屋頂遭強風吹落後，整片緊貼公寓大樓外牆，警方獲報到場協助引導交通，警示用路人。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 113年10月31日
颱風康芮襲台，新北市新莊區仁愛街31日晚間有大片鐵皮屋頂遭強風吹落後，整片緊貼公寓大樓外牆，警方獲報到場協助引導交通，警示用路人。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 113年10月31日
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（中央社記者高華謙新北31日電）新北市新莊區仁愛街今天晚間有大片鐵皮屋頂遭強風吹落後，直立緊貼公寓牆面、畫面驚人。警方說，所幸無人受傷，不過有壓到1輛小貨車，市府違章建築拆除大隊派員拆除。

颱風康芮襲台，民眾黨新北市議員陳世軒今天表示，晚間8時許接獲民眾通報，新莊區仁愛街有民宅頂樓屋頂鐵皮遭強風掀起後掉落，緊貼著公寓牆面，畫面怵目驚心。

陳世軒說，現在頂樓還是有零碎鐵皮掉落，警方已封鎖現場。

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新北市新莊警分局表示，晚間9時獲報後，派遣4名警員在周邊路口管制交通及疏導，區公所也派員到場，市府違章建築拆除大隊也派員到場拆除。

此外，民進黨新北市議員林秉宥也表示，目前有多起鐵皮掉落事故，因此新莊區中正路（新樹路至建國一路段）雙向各車道，及中正新樹路口與中正建國一路口執行預防性管制，已請區公所待風勢較小後儘速處理。（編輯：龍柏安）1131031

颱風康芮強風驚人，新北市新莊區31日晚間有大片鐵皮屋頂被風吹落後整片再被吹到整片直立、緊貼公寓外牆，警方獲報到場管制交通，並通知相關單位到場清除。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 113年10月31日
颱風康芮強風驚人，新北市新莊區31日晚間有大片鐵皮屋頂被風吹落後整片再被吹到整片直立、緊貼公寓外牆，警方獲報到場管制交通，並通知相關單位到場清除。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 113年10月31日
颱風康芮襲台，大台北地區31日入夜後風勢仍強勁，新北市新莊區晚間有大片鐵皮屋頂遭強風吹落，路旁停放的一輛小貨車也無辜遭殃。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 113年10月31日
颱風康芮襲台，大台北地區31日入夜後風勢仍強勁，新北市新莊區晚間有大片鐵皮屋頂遭強風吹落，路旁停放的一輛小貨車也無辜遭殃。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 113年10月31日
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