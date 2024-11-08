台南市學甲爐碴案爭議 市府：強制要求清除

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（中央社記者張榮祥台南8日電）台南市學甲爐碴案爆發數年來爭議不斷，市府今天表示，全力配合檢調偵辦，且強制要求業者清除農地掩埋爐碴，定期採樣監測，一旦查獲非法就嚴加查辦。

南市府環保局今天指出，目前學甲大灣段農地及興業段61、240、804-2等可執行爐碴清除範圍，除一小塊因安全性考量，清除速度較慢，預定年底完成，其餘已清理完畢。

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環保局表示，興業段804-2土地分為6個區塊開挖驗證，未見爐碴，今年3月土壤重金屬檢測確認無污染。學甲區興業段516等地號填埋物，也依法要求清理，在爐碴未完全清理前，先進行環境監測，若爐碴挖除可行，將立即啟動清理作業。

環保局強調，學甲爐碴案清理執行採現場錄影及網路直播，公開清運工作日誌及各階段處理檢測資訊，後續也進行環境污染檢測。台南市更組成「環檢警大聯盟」，運用攔查、UAV空拍蒐證、衛星變異點等多管齊下，取締非法。（編輯：郭諭儒）1131108