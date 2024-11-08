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新北本土登革熱零星個案不斷 新增1例、累計74例

2024/11/8 17:07（11/8 17:16 更新）
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新北市8日宣布再新增1例本土登革熱病例，為中和區67歲女性，目前仍住院治療中。衛生局持續呼籲民眾，為免孳生病媒蚊，應積極巡察並落實清除積水容器。（新北市衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年11月8日
新北市8日宣布再新增1例本土登革熱病例，為中和區67歲女性，目前仍住院治療中。衛生局持續呼籲民眾，為免孳生病媒蚊，應積極巡察並落實清除積水容器。（新北市衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年11月8日
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（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北衛生局今天表示，新增1例本土登革熱病例，仍住院治療中。新北累計共74例，避免孳生病媒蚊，仍是防治策略。若在高風險區遭叮咬成為隱形傳播者，仍會向外擴散零星個案。

新北衛生局下午發布新聞表示，中和區的67歲女性，11月4日出現發燒、頭痛、嘔吐及出疹等症狀，就醫通報送驗後，確診為本土性登革熱。

衛生局說，病患目前仍住院治療中，經調查，感染仍與目前高風險區域有關。新北自9月23日出現本土登革熱病例，截至目前累計74例，仍陸續出現零星個案。

部分外縣市的本土登革熱病例，個案未曾至新北市本土登革熱風險區域活動，但病毒基因定序結果與新北市中和新店群聚病毒序列相同。

對此，新北是否無法確實控制疫情，疾病管制科長王美華接受中央社記者電訪說，疫情是獲得有效控制，但因受颱風降雨影響，易孳生病媒蚊。

她說，若在登革熱高風險區被叮咬，成為未發病或未被通報的隱形感染者，病毒隨人類移動，就有可能造成外縣市的零星感染，確實清掃環境避免孳生蚊蟲，仍是基本防治之道。（編輯：張銘坤）1131108

#新北市
#新北衛生局
#王美華
王美華
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