「乒乓男孩」台中包場放映 邀國小學童觀賞

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（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中陽光城市協會今天連續包2場放映「乒乓男孩」電影，邀請國小學童觀賞，教育部次長張廖萬堅致詞說，這部電影以桌球為主題，正好延續國內桌球運動屢創佳績。

台中市陽光城市發展協會下午及晚上連續包2場「乒乓男孩」電影，邀請西屯區上石及何厝國小、南屯區春安及文山國小桌球隊學員、親子家庭及鄉親好友一起欣賞，身為協會創辦人的張廖萬堅及民進黨台中市議員林祈烽、何文海、前市議員張耀中等也到場觀賞。

張廖萬堅表示，台灣國片鮮少有以運動為拍攝劇本，這部電影以桌球為主題，正好延續國內桌球運動屢創佳績，自2021年東京奧運及今年巴黎奧運、巴黎帕運都表現精彩，引發民眾關注熱潮。

台中市陽光城市發展協會理事長李文烈表示，協會20年前成立，積極推動親子藝文活動，關心基層運動發展。電影裡2名小男主角在面對夢想與友誼的考驗中，展現出各自的勇敢與堅毅，是非常值得親子共同欣賞的國片。

影片中飾演葉怡君的素人演員林菀柔，之前就讀西屯上石國小，後來為了練球才轉學到南投炎峰國小，這次包場活動，她說，能看到母校的學弟妹參加，心情格外激動。

張廖萬堅說，上任教育部次長半年內，積極籌備成立運動部，將能大力提升全民運動環境及競技選手的權益與未來發展。

「乒乓男孩」全片近9成都在台中取景，地點主要集中於外埔、大甲地區，包含安定國小、日南社區及鐵砧山大草原等地，期間也搭配劇情需求走遍忠信國小、惠文國中、大安國中。（編輯：郭諭儒）1131109