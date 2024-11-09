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日本盛岡山車花蓮踩街 前導車秀「敬悼」字樣惹議

2024/11/9 22:27（11/9 22:51 更新）
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日本盛岡山車9日晚間受邀到花蓮踩街遊行，為東大門夜市帶來人潮，但卻有民眾發現，帶領長官、貴賓隊伍的前導車上方竟出現「奠」等喪事用語。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年11月9日
日本盛岡山車9日晚間受邀到花蓮踩街遊行，為東大門夜市帶來人潮，但卻有民眾發現，帶領長官、貴賓隊伍的前導車上方竟出現「奠」等喪事用語。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年11月9日
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（中央社記者張祈花蓮縣9日電）日本盛岡山車今晚受邀到花蓮踩街遊行，東大門夜市迎來好久不見的人潮，不過有民眾發現，隊伍前導車上方竟然出現「奠」、「敬悼」等字樣，直呼有點尷尬。

盛岡市與花蓮市為友好城市，過去曾4度帶著山車到訪花蓮，這次是睽違5年再次到訪，花蓮縣政府安排在東大門夜市周邊掃街。

活動由花蓮縣政府、秀林鄉原舞表演團、景美女中等校樂儀隊、啦啦隊等16隊伍接力掃街。花蓮縣長徐榛蔚說，希望帶來年輕、活力，感謝大家一同為花蓮打氣。

盛岡市長內館茂率領上百人組成交流團，他致詞指出，看到花蓮歷經0403強震、颱風重創很心疼，盛岡市與花蓮的友誼從盛岡山車開始，特別帶著山車為花蓮祈福、打氣。

踩街活動讓東大門夜市擠滿人潮，第一個踩街隊伍由徐榛蔚、國民黨立委傅崐萁及日方人員組成接受遊客夾道歡迎，等候在天橋上的民眾拍下踩街過程，發現前導車上方LED面板字樣不太對勁。

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前導車上方LED面板疑似為喪葬使用，輪放「敬悼、奠」等喪葬用詞，有民眾拍下影片說「千秋永別什麼意思？那個奠還好嗎？這太荒謬了」，並貼在臉書社團引起熱議，有網友直呼「為主辦單位感到尷尬」。

所幸盛岡山車踩街活動不受影響，活動順利進行。對於前導車LED字樣，花蓮縣政府低調不願回應，只說會盡快向外包廠商確認，希望民眾把焦點放在踩街活動，一起為振興花蓮觀光努力。（編輯：張雅淨）1131109

花蓮縣政府9日晚間邀請日本盛岡山車到花蓮市遊行，卻被民眾發現，隊伍前導車上居然出現「敬悼」、「一同敬輓」等喪事用語，讓人直呼太離譜。縣府對此低調不願回應，只說會盡快向外包廠商確認。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年11月9日
花蓮縣政府9日晚間邀請日本盛岡山車到花蓮市遊行，卻被民眾發現，隊伍前導車上居然出現「敬悼」、「一同敬輓」等喪事用語，讓人直呼太離譜。縣府對此低調不願回應，只說會盡快向外包廠商確認。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年11月9日
有300年歷史的日本盛岡山車睽違5年再度訪台，9日晚間在花蓮東大門廣場周邊踩街遊行，也為東大門夜市帶來許久不見的人潮。中央社記者張祈攝 113年11月9日
有300年歷史的日本盛岡山車睽違5年再度訪台，9日晚間在花蓮東大門廣場周邊踩街遊行，也為東大門夜市帶來許久不見的人潮。中央社記者張祈攝 113年11月9日
歷史悠久的日本盛岡山車9日晚間受邀到花蓮東大門夜市周邊踩街遊行，吸引大批人潮共襄盛舉，花蓮縣政府也安排樂儀隊、啦啦隊特技演出等，展現年輕、活力氣息。中央社記者張祈攝 113年11月9日
歷史悠久的日本盛岡山車9日晚間受邀到花蓮東大門夜市周邊踩街遊行，吸引大批人潮共襄盛舉，花蓮縣政府也安排樂儀隊、啦啦隊特技演出等，展現年輕、活力氣息。中央社記者張祈攝 113年11月9日
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