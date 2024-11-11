盛岡山車踩街前導螢幕冒喪事用語 花蓮觀光處長道歉

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（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）為震後花蓮加油祈福，日本岩手盛岡山車9日晚間在東大門夜市踩街遊行，前導車LED螢幕卻冒出「敬悼」、「奠」等字樣引議論，縣府觀光處長余明勳今天在議會向民眾道歉。

花蓮縣議會第20屆第4次定期大會今天進行縣政總質詢，民進黨縣議員胡仁順針對9日「盛岡山車」遊街時，前導車輛LED螢幕出現喪禮場合字樣的失誤，詢問縣長徐榛蔚及余明勳後續處理與責任歸屬。

徐榛蔚答詢表示，會取得日方諒解，此次遊行活動結束後，也會進行內部討論，圓滿處理。

余明勳則說，依縣府立場會針對廠商失誤追究；依他個人角度認為，人都會有失誤，不會去追究此事，但他為民眾感受不舒服表示道歉。

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花蓮縣政府與花蓮市公所共同主辦的「2024為花蓮加油－盛岡山車」活動，花蓮市締盟友好城市的日本盛岡市在9日晚間，於花蓮市東大門廣場及周邊路段展開山車祭典遊行，吸引數千民眾沿途觀賞。

遊街隊伍的前導車LED螢幕上竟出現「奠」、「敬悼」、「一同敬輓」、「一別千古」、「千秋永別」等喪禮字樣輪播，前導車後方就是國民黨立委傅崐萁、徐榛蔚率隊向民眾揮手；照片PO網後，引發批評與議論，認為縣府辦活動太馬虎，但也有網友緩頰說，這項活動成功吸引觀光人潮，百忙中難免有些小瑕疵。（編輯：陳仁華）1131111