宜蘭市中山國小改名渭水國小？議員指搞意識形態

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭11日電）前立法院長游錫堃日前提議將宜蘭市中山國小改名為渭水國小，國民黨籍縣議員林岳賢、楊弘旻反對，楊弘旻認為是在搞意識形態，宜蘭縣府表示，中山國小沒有提出改名，目前沒有意向改名。

仰山文教基金會10月17日舉辦「台灣民主尋蹤書法展」，包含總統賴清德、游錫堃等人出席，游錫堃致詞說，蔣渭水、蔣渭川、石煥長、郭雨新等民主前輩都是中山國小校友，孫中山並沒有完成民主化改革，真正完成民主化改革是蔣渭川，之後一棒接著一棒，中山國小為何不能稱為渭水國小。

總統賴清德致詞說，會請教育部、文化部與宜蘭縣政府共同討論，因此事牽涉宜蘭縣政府權限，希望大家一起討論往這個方向走，相信對宜蘭、對台灣是很好的事。

國民黨籍縣議員林岳賢今天在施政總質詢表示，宜蘭市中山國小創校至今已有128年，若因為游錫堃一句話為紀念蔣渭水，要將中山國小改名為渭水國小，好像很奇怪，宜蘭縣過去曾把中山路部分路段改名為渭水路，改名2年、3年又改回來，如果中山國小校友和校長都反對改名，縣府態度為何，請縣府明確回應。

縣府教育處長簡信斌說，依據相關規定，學校如果要申請改名，應擬具改名計畫書，經校務會議審議通過後，檢附會議紀錄，向地方主管機關提出申請，經地方主管機關審議通過後，核定學校改名，並送中央主管機關備查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

簡信斌說，一個多月來，中山國小並沒有向縣府提出更改校名事宜，縣府一定要尊重學校的決議，據他了解，中山國小目前沒有這樣（指更改校名）的意向，如果有收到任何訊息，縣府會審慎了解。

國民黨籍縣議員楊弘旻接著說，游錫堃為何要中山國小改名，因為與國父孫中山有關，要改名是意識形態，縣府（態度）不要和稀泥，回應模稜兩可，中山國小校史超過百年，有許多校友，有需要搞意識形態嗎，縣府就回應不需要改名就好了，還要研議什麼。（編輯：林恕暉）1131111