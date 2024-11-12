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候車亭沒燈卻稱已完成 竹市議員贈官員誠實豆沙包

2024/11/12 14:30（11/12 15:11 更新）
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新竹市議會12日舉行單位業務質詢，民進黨新竹市議員林盈徹指香山區部分候車亭缺乏夜間照明設備，交通處長倪茂榮日前在議會報告稱已完成，但現場查看仍漆黑一片，所以特別贈送1顆誠實豆沙包，希望倪茂榮面對民代建議能誠實、坦然。（林盈徹提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年11月12日
新竹市議會12日舉行單位業務質詢，民進黨新竹市議員林盈徹指香山區部分候車亭缺乏夜間照明設備，交通處長倪茂榮日前在議會報告稱已完成，但現場查看仍漆黑一片，所以特別贈送1顆誠實豆沙包，希望倪茂榮面對民代建議能誠實、坦然。（林盈徹提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年11月12日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）新竹市議員林盈徹說，香山區有公車候車亭無夜間照明，交通處長倪茂榮日前在議會報告時稱已完成，但現場查看仍漆黑一片，今天贈「誠實豆沙包」籲倪茂榮面對民代建議能誠實。

新竹市議會今天舉行單位業務質詢，民進黨議員林盈徹指出，竹市許多公車站牌老舊歪斜，且存在不少老舊候車亭，尤其香山區部分候車亭至今缺乏夜間照明設備，影響民眾夜間候車安全與權益。

林盈徹指出，他曾建議交通處在苗栗客運朝山候車亭增加照明設備，倪茂榮日前在議會報告時稱已完成建置，但當晚前往查看仍一片漆黑，所以特別利用今天質詢時間送1顆「誠實豆沙包」，籲倪茂榮未來針對民代、民眾建議都能誠實且坦然以對。

林盈徹建議，許多縣市打造特色候車亭成為民眾打卡景點，期許新竹市也可設計、建構新式候車亭，盼吸引更多外地遊客到訪。

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倪茂榮答詢指出，中華路四至六段共有50個公車站，其中有23個站牌，候車亭則有市府建設的17座、私人蓋的10座，市府已向公路局申請明年在新竹市建置20座候車亭，其中15座在香山區中華路，未來會持續改善及優化。

關於特色候車亭，倪茂榮說，針對中華路四至六段的候車亭，希望先求有、功能正常，未來會努力尋找企業認養，會在經費充足狀況下研議打造特色候車亭。（編輯：李錫璋）1131112

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