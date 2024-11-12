颱風康芮花蓮山區水源受損 自來水延管進度受關注

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮多處偏鄉部落使用簡易自來水，颱風康芮侵襲後造成管線受損，至今仍由公所持續送水。花蓮縣府指出，中央匡列自來水延管經費，待公所完成意願調查，預計改善1300多戶。

卓溪鄉全鄉多個部落簡易自來水因颱風受損，目前仍有5部落供水不穩定。卓溪鄉公所秘書林萬金說，因為是使用山泉水，遇到大雨就可能停水，目前5部落還是持續送水，十分不方便。

花蓮縣無黨籍議員蔡依靜、國民黨籍議員林玉芬等人關心部落用水權益。蔡依靜提到，延管工程以每戶經費新台幣60萬元才能提案，有些部落戶數太少達不到補助標準，建議縣府想辦法突破，例如編列縣預算或向花東基金爭取。

花蓮縣府原民處指出，自來水公司九區管理處已匡列4億多元，預計改善花蓮玉里河東地區、卓溪及193線周邊共1300戶供水，還需民眾簽署同意書。

原民處指出，會持續督促各鄉鎮公所盡快完成意願調查，目前簽署同意書比例已經過半，希望盡快達到一定戶數，就會提案爭取。（編輯：謝雅竹）1131112