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北市環南市場工程漏水、動線瑕疵 市場處：全面改善

2024/11/13 10:58
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（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市環南市場2期工程5月竣工，但議員指出有動線瑕疵、漏水缺失。市場處今天說，將全面檢視及改善漏水並加強警示標誌，預計11月底前完成點交，明年元宵節後進駐試營運。

民進黨台北市議員洪婉臻質詢資料指出，許多攤販陳情環南市場2期工程有漏水情形，且攤位面積落差大，搭電扶梯到2樓飲食雜貨區居然要與車爭道，可能危及採買民眾安全。

洪婉臻要求，台北市政府應針對環南市場改建工程成立調查小組全面徹查工程疑點，並送政風處調查，釐清是否有人為疏失，並要求提出具體改善方案，確保攤商與消費者權益。

台北市市場處發布新聞資料回應，環南市場2期工程增設自動走道是希望民眾採買過程舒適、順暢，並打造現代化市場要求，但民國109年提出規劃時，基礎結構的鋼構工程已建置完成，經建築師評估目前設置地點是最不影響工程進度及攤位配置的位置，後續會加強警示標誌、管理車流及動線。

針對漏水問題，市場處指出，2期工程正辦理部分驗收流程，施工單位會針對所有漏水缺失全面檢視及改善，維護攤商營業環境。

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此外，攤商反映攤位面積落差大，市場處表示，主因為樑柱及公設等配置，將採開放同業種換攤及空攤供攤商申請換攤方式協助解決，並持續尋找其他空間，協助滿足小攤位攤商使用需求。

市場處指出，環南市場改建1期工程已在109年完工，2期工程今年5月竣工，正辦理查驗，相關缺失改善及攤商意見會持續改善優化，以符合攤商營業需求。至昨天止，環南市場2期已點交97%，預計11月底前完成點交，明年元宵節過後搬遷進駐試營運。（編輯：蕭博文）1131113

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