花博飲食區噪音、髒亂遭詬病 議員盼北市府提配套

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（中央社記者劉建邦台北13日電）花博公園MAJI飲食區近期被檢舉噪音、環境髒亂，議員林亮君指出，有商圈在北市萌芽是好事，但市府應有配套措施；產發局今天表示，會先以增加安管及清潔員因應。

民進黨台北市議員林亮君質詢資料指出，花博公園圓山園區的MAJI集食行樂飲食區因音樂及異國主題的餐酒館，受到許多年輕人及外國人歡迎，近期成為台北市知名休憩景點。

她提到，今年起夜間來客數增多，導致酒客外溢到花博公園外，影響附近住家安寧，公園內也出現環境髒亂等狀況。

林亮君說，依市府契約規定，商家營業只能到晚上10時，但負責的財團法人台北市會展產業發展基金會卻未嚴格要求，行政確有疏失。

她說，有商圈在北市興起萌芽是好事，但要求產業發展局應跨局處合作，減少業者影響附近住家等狀況。

林亮君指出，產發局12月將與業者重新議約，要求合約應納入如公民參與等內容，才能實現商圈與當地共榮共好狀況。

北市會展產業發展基金會回應，9月起已與店家溝通，包含增加管理及清潔員，且每天上午都會要求清除附近垃圾，安管員也增加到16人，目前業者都願意配合，針對週五及週六晚上人潮較多，會增設圍籬及安管。

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產發局表示，12月6日將與MAJI集食行樂廠商重新議約，針對週五及週六晚間人潮較多，會要求業者加強菸害防制、防止噪音及環境髒亂，重議約前會持續評估業者處理情形，後續會把相關內容納入新合約。

林亮君指出，MAJI飲食區引發狀況在網路造成討論，有人支持產業發展、有人認為應維護居民生活品質，市府應負起責任，針對新合約要求考量當地居民意見。（編輯：蕭博文）1131113