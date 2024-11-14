微電車未掛牌30日起開罰 北市已逾6000輛完成

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（中央社記者陳昱婷台北14日電）交通部給予微型電動二輪車掛牌寬限期29日屆滿，台北市交通局今天表示，已有逾6000輛車主完成登記領牌，提醒其餘車主，若未掛牌即上路，將面臨最高新台幣3600元罰鍰。

台北市交通局舉行記者會，提醒微型電動二輪車車主盡快領牌，30日起若未掛車牌上路，將開罰1200元到3600元，並將車輛移置保管。

交通局統計，台北市截至10月底已有逾6000輛微電車領牌，其中約3成是新車，呼籲尚未辦理的車主，儘速帶著身分證、出廠證明、發票及強制險保險證，至監理所站查核驗車。

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台北市交通警察大隊秘書室主任林洸賢在會中指出，今年1到10月共取締1469件微電車違規，多數是未配戴安全帽、未依規定停放車輛及違規行駛人行道，另觀察到許多家長會以微電車接送小孩上下學，但載人同樣是違規行為。

此外，林洸賢提醒，微電車雖免駕照，但要年滿14歲才能騎乘，且時速超過25公里即為超速，更不得任意改裝電子控制裝置或原有規格，否則將面臨最重5400元的罰鍰。（編輯：方沛清）1131114