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高雄和發消防分隊成立 因應產業園區救災更迅速

2024/11/14 15:18（11/14 16:11 更新）
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因應高雄大寮和發產業園區發展，高市府向經濟部爭取前瞻計畫補助，新設和發消防分隊，強化園區防災整備及救護能力，14日舉行成立典禮。（高市消防局提供）中央社記者洪學廣傳真 113年11月14日
因應高雄大寮和發產業園區發展，高市府向經濟部爭取前瞻計畫補助，新設和發消防分隊，強化園區防災整備及救護能力，14日舉行成立典禮。（高市消防局提供）中央社記者洪學廣傳真 113年11月14日
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（中央社記者洪學廣高雄14日電）因應高雄大寮和發產業園區發展，高市府向經濟部爭取前瞻計畫補助8163萬元新設和發消防分隊，今年9月完工後，今天舉行成立典禮，未來將配置21名人力、10輛救災車。

近年高雄大寮區和發產業園區廠商進駐蓬勃發展，為強化園區防災整備及救護能力，以有效縮短搶救時間，市府向經濟部爭取前瞻計畫經費，補助新台幣8163萬元新設「和發消防分隊」，並在今年9月順利完工，今天則舉行「和發消防分隊新建工程」成立典禮，由市府秘書長郭添貴主持。

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消防局指出，和發分隊未來將配置21名消防人員、10輛各類救災車輛，包含1輛新式化學消防車，配備泡沫儲槽、各式化災處理防護衣及搶救器材，可因應工業區化災事故，於火場中即時且穩定輸出救災量能。

此外，隊上還配置1輛全新第2代消防機器人及移動式履帶遙控砲塔車，可無線操控射水達100公尺，增加救援能力，並可更加深入危險區域，強化區域救災時效及戰力。（編輯：陳仁華）1131114

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郭添貴
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