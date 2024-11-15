北市執行中正橋改建工程 封閉部分水源快速道路

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（中央社記者劉建邦台北15日電）台北市警方表示，因應中正橋改建工程，台北市新工處分別從今天晚上10時及22日晚上10時起進行水源路跨越橋拆除工程，施工期間泉州街至師大路將全線封閉水源快速道路及水源路。

台北市警察局中正第二分局發布新聞資料指出，台北市工務局新建工程處將於今天晚上10時至16日上午9時、22日晚上10時至23日上午9時止，進行水源路跨越橋拆除作業。

警方表示，提醒駕駛因水源路跨越橋拆除施工期間將全線封閉泉州街至師大路的水源快速道路及水源路，車輛可改由汀州路或和平西路做為替代道路行駛。

為維護行車順暢，台北市中正二警分局指出，已預先規劃員警及義交在管制路口指揮疏導並加強路況查報，呼籲駕駛配合警方交通管制及疏導，且在施工期間請提前改道，避免交通壅塞，以維行車安全。

台北市新工處日前發布新聞資料表示，連接台北市中正區及新北市永和區的中正橋，新橋在台北市往新北市方向及新北市往台北市方向的主線已陸續開放通行。

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新工處表示，至於新北市往台北市銜接水源快速道路往師大路方向匝道，將於11月17日開放通行，屆時由新北市往師大路、建國南路高架道路及新店方向的汽車即可直接行駛匝道，不需改由汀州路或和平西路等替代道路行駛。

此外，中正橋改建工程從今天晚上10時起至16日上午9時止、22日晚上10時起至23日止，分2次辦理台北端跨越水源快速道路及水源路上方引橋第3階段拆除作業，拆除期間將封閉水源快速道路（泉州街至師大路）及水源路（廈門街至泉州街）。（編輯：戴光育）1131115