高雄高球場自救會爭權益 市府追占用補償金1.1億

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄16日電）高雄市政府收回高雄高爾夫球場土地，將規劃成384公頃澄清湖大公園，球場會員、員工組自救會爭取權益。高雄市工務局表示，業者占用1年多，應繳交占用補償1億1223萬餘元。

業者昨天在官方網站發出結束營業公告，公告指出，感謝球友63年來的支持與愛護，因高雄市政府要求，配合市府公文指示，所有對外運營將至11月24日止。如有未使用票券24日前蒞場使用完畢，造成不便，敬請見諒。公告中並附上工務局公文。

球場數百名會員與員工近日組成自救會爭取權益，自救會認為，市府通知太過倉促，業者昨天無預警宣布停業，損及會員、球場員工權益。

工務局今天透過新聞稿表示，高雄高爾夫俱樂部未落實空間開放、市民優惠，也未履行學生教學等條款，租約到期後，市府多次協商，但俱樂部皆不願配合，市府函文要求俱樂部今年8月30日前返還土地，並將追收占用期間使用補償金。經估算去年7月1日至今年9月30日，應繳交占用補償新台幣1億1223萬6781元。

工務局重申，澄清湖高爾夫球場位於飲用水保護區，場方卻違法使用農藥除草劑，也拒絕改善水保，有危害飲水及防洪安全之虞。市府基於維護市民利益，決定收回市有地，並規劃將其轉型開闢兼具休憩、防洪功能的大公園。

市府表示，業者違反契約多項規定，其中違法使用農藥、除草劑並違反水保法等，情節嚴重。今年8月9日市府現場查獲農藥及除草劑共24種495罐（包），包含禁用農藥陶斯松（俗稱毒絲本）。陶斯松為殺蟲劑，皮膚接觸有毒、長期或重複暴露會對器官造成傷害，毒性強大並有長期持續影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

市府指出，24種查獲的農藥品項，其中22種屬於非核准使用草皮用藥，且皆不可用於飲用水保護區。市府也從農藥商出貨單查出民國111至113年出貨單，球場至少進貨農藥959瓶（包），顯見球場農藥使用量大，且連續3年購買使用。市府通知俱樂部配合調查，業者皆拒到案說明，市府已依法令予以裁罰。

工務局說，由於國內外高爾夫球場幾無一處可免除使用農藥及除草劑，澄清湖球場位於飲用水源保護區，與市民飲水安全顯有衝突。市府收回球場轉型開闢為兼具休憩、防洪功能的公園，未來結合雙湖公園及澄清湖風景區，打造384公頃澄清湖大公園，開放廣大市民使用。（編輯：郭諭儒）1131116