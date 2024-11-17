台南做工行善團 假日兵分兩路助弱勢修屋

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（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南市政府勞工局推動「做工行善團」，協助弱勢家戶修繕房屋，今天各配合單位仍犧牲假日，志工兵分兩路前往柳營區與安南區為案家施工，期盼早日讓案家享受良好居住環境。

台南市政府勞工局長王鑫基告訴中央社記者，柳營區獨居劉姓案主為中低收入戶，因所居住的房屋已老舊不堪，經做工行善團志工接力修繕，已完成屋頂及牆壁鐵皮搭建、電線配管及化糞池、地板灌漿及磁磚安裝。

王鑫基指出，本週接續由鋁製品工會志工進行鋁門窗安裝，今日再由木工志工進行臥室天花板輕鋼架、浴室、廚房天花板塑膠板等工程，電氣志工配合電線線路調整等；志工並從二手家具倉庫載運衣櫥、電腦桌、餐桌椅、茶几、床頭櫃及電視桌等贈送，後續還會進行牆壁粉刷及電燈、廚具安裝。

王鑫基指出，安南區吳姓屋主與家人居住於磚造瓦頂老舊建築，因年久失修，嚴重漏水造成天花板破損，平時除靠大女兒工作收入外，僅依賴政府社會補助金支出家庭基本開銷，無力修繕。

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他說，做工行善團隊自10月中開始協助吳家修繕房屋，期間經過油漆工會、電氣工會、泥水工會、電子機械加工工會陸續施工，本週由鋁製品工會安裝鋁門窗，今日由泥水工會再度進場抓漏、並對屋頂與牆壁有破洞處進行填補，民進黨立委林俊憲服務團隊也帶飲品慰勞修繕志工。

王鑫基表示，許多弱勢家庭房屋常因年久失修破損卻無力修繕，勞工局自102年起結合民間各項資源，公私部門合作組織做工行善團，志工們不分平日假日，犧牲休息時間或與家人團聚機會，與勞工局一起到各地協助房屋修繕，以實際行動關懷弱勢，持續傳遞溫暖。（編輯：李淑華）1131117