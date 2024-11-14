本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強賽圖文直播》江坤宇陽春砲 台灣1比0多明尼加
首頁 / 地方

台南紅蔥頭遭風災收成差 林俊憲會勘盼儘速補助

2024/11/14 19:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南14日電）颱風康芮襲台影響台南濱海地區農作物收成狀況，其中占全台產量逾9成的紅蔥頭產業受災損害嚴重，民進黨立委林俊憲今天安排相關單位會勘，要求儘速核撥補助款項。

出席農糧署代表指出，相關作業已進行中，針對民代及農民反映事項，將帶回進一步研商，積極配合辦理。

林俊憲表示，台南紅蔥頭產量占全台9成以上，風災豪雨造成田間水分太多，紅蔥頭泡水受損無法繼續生長，農民遭受損失，嚴重區域可收成產量僅剩約3成，生計受影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林俊憲說，在爭取將紅蔥頭列入災損補助後，地方區公所已收集相關數據，希望資料彙整後，儘快完成回報作業，而農糧署也應儘快撥款，減輕農民負擔。

民進黨台南市議員蔡麗青表示，農民原本開心準備收成，卻因氣候影響造成災損，更有不少農民因為不了解相關補助政策，導致不知如何處理，後續除了協助農民進行災損申請，也希望農糧署儘速撥款，助農民度過難關。（編輯：林恕暉）1131114

林俊憲
林俊憲爭取西濱快南延 交長允114年初完成評估台南洋香瓜受風災損害 林俊憲盼提高總額補助
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.74
更多編輯台推薦新聞：