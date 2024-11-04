台南洋香瓜受風災損害 林俊憲盼提高總額補助

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）颱風康芮造成台南市北門區、將軍區一帶種植的洋香瓜受損，民進黨立委林俊憲今天與相關單位人員前往現勘，盼農業部比照前次風災協助重建設施，並爭取提高10%總額補助。

立委林俊憲、賴惠員辦公室與民進黨市議員謝舒凡，今天會同農糧署、台南農改場、台南市政府農業局、北門區公所、將軍區公所等單位前往北門、將軍瓜田現場會勘，發現強風造成棚架破損，甚至被吹走，導致洋香瓜受到損傷，特別是隧道型種植洋香瓜田受損更嚴重。

林俊憲表示，北門區一帶栽種的洋香瓜在市場上頗具口碑，近期已接近收成時刻，卻因颱風影響造成災情，他在接獲反映後，已第一時間向農業部爭取相關補助，也要求農糧署與台南市農業局應儘快統計農民損失，加速處理進度，協助瓜農度過難關。

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林俊憲指出，除要求農業部比照上次颱風，給予災後設施重建補助外，也爭取提高10%、最高60%的總額補助，至於隧道式棚架部分，則爭取以專案方式補助，減少農民損失。

另外，林俊憲也前往將軍區關心胡麻災損狀況，並提醒農糧署，胡麻在復耕後又遇到颱風攪局，造成農損以及倒伏狀況，嚴重影響胡麻收成，這部分也應儘速補助，協助農民早日復產。（編輯：李淑華）1131104