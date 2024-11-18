伴手禮指南「屏東好物」手冊出刊 新增好農篇章

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（中央社記者黃郁菁屏東縣18日電）屏東縣政府推出2024年「屏東好物」手冊，介紹新出爐及歷屆屏東十大伴手禮獲選店家商品資訊，今年更首增「好農」篇章，盼全民透過手冊認識、選購屏東優質伴手禮。

屏東2024「屏東好物」手冊，集結最具屏東特色產品，以「好禮」、「好物」、「好店」，以及今年新增「好農」4大章節，介紹今年新出爐及歷屆「屏東十大伴手禮」獲選店家商品資訊。

「屏屏暖心．南國風情」，縣長周春米表示，縣府透過多元行銷管道，把最能感受屏東在地特色及文化好物一次呈現，讓最優質原產地、最豐厚伴手禮被全國看見，「屏東好物」集結最具屏東特色產品，無論是屏東在地人或遠道而來訪客，都能透過視覺感受專屬饗宴，品味不一樣屏東，歡迎民眾將這本手冊納入「必買」口袋名單。

屏東縣政府傳播暨國際事務處發布新聞稿表示，「屏東好物」手冊展現在地元素，外觀設計上打造專屬屏東的視覺亮點；今年首度新增「好農」篇章，囊括縣府與海尼根台灣「夢想青農孵化行動」計畫優選出的屏東青農，展現豐富多元屏東力，成為不少企業、機關單位年節購禮參考指南。

傳播處指出，手冊收錄自2015年至2024年間獲選「屏東十大伴手禮」優質特色店家，有好禮38家、好物32家、好店28家、好農8家，透過「用心準備」、「用心製作」、「用心經營」、「用心培育」展現屏東物產特色及獨特魅力，並以1頁1店家圖文介紹各家產品，附上連絡電話、地址、網址，方便企業機關及民眾連繫選購。

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傳播處提及，今年「屏東好物」同時提供30家獨家優惠券，並精心設計「屏東好物」地圖摺頁，讓民眾最短時間快速掌握店家精華及消費資訊；手冊封面以手繪插畫帶入屏東豐富物產，並以溫潤大地色調蘊含屏東熱情與人情味，凸顯各店家商品特色，盼全國民眾透過手冊，認識並選購屏東多元優質伴手禮。

為讓外縣市民眾也能獲得手冊，縣府11月18日在傳播處臉書舉辦抽實體手冊活動；另外，自11月20日起提供100本供民眾限量索取，可於上班時間至縣府傳播處處行銷企劃科索取、索完為止，還有電子版可供下載（https://www.amazing-pingtung.com/ptsp）。（編輯：陳仁華）1131118