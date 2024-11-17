屏東長輩萬歲軍團照跳街舞 青銀尬舞展現活力

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）屏縣府舉辦「Dance Up！青銀街舞祭」，銀髮長輩打扮成運動、嘻哈等風格，與青年學生尬舞；縣長周春米說，長輩要記住舞步、配合節奏很不簡單，重新找回年輕活力。

「Dance Up！青銀街舞祭」今年共計有260名長者參加，與來自縣內各大專院校75名青年學子，將累積半年辛苦練習成果完美展現，15支表演隊伍輪番上陣，經激烈賽程後，今年青銀街舞祭比賽由屏東市勝利社區發展協會奪下第1名舞狀元獎，社團法人屏東縣善護協會奪得第2名舞榜眼獎，社團法人屏東縣屏東市長青學苑服務協會拿下第3名舞探花獎。

周春米表示，屏東銀髮萬歲軍團每個人一站上舞台，就卯足全力參加比賽，除了與青年一起同台切磋舞技，在服裝造型方面更是下足功夫，每支隊伍換上屬於自己團隊專屬衣服，能夠跟上音樂節奏不漏拍相當難得，使出渾身解數賣力演出，舉手投足間散發自信與驕傲，藉由舞蹈訓練長輩的肢體協調、記憶力及專注力，重新找回年輕活力。

周春米說，截至今年10月底，屏東縣政府老年人口數已達16萬4327人，老年人口比高達20.80%，縣府普設社區照顧關懷據點，並輔導轉型成為巷弄長照站，目前全縣已設立409處據點，針對在平時據點健康促進及延緩失能課程上針對長輩肌力、肌耐力訓練，透過「街舞」作為世代共融媒介，也讓參與青年與長輩有更良好互動。

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縣府提及，今年青銀共舞最高齡長輩，是來自滿州社區93歲林泰生，他透過跳舞讓身體跟著律動，更鼓勵大家，要像他一樣健康，保養祕訣就是對事物保有好奇心，學習新事物，保持規律生活。

社會處表示，「Dance Up！青銀街舞祭」今天上午活動「青銀共舞」，15組社區照顧關懷據點輪番上陣，在街舞中融合不同運動項目元素，展現長輩活力及運動家精神與青年學生尬街舞，下午活動「屏東嘻哈文化盛宴」，將由50組來自屏東高中社團、街舞團體、地方社區，從8歲到80歲的街舞好手帶來演出，展現舞蹈運動對跨世代不分年齡的魅力。（編輯：陳仁華）1131117