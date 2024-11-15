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12強A組戰績》美國12比2扣倒墨西哥 攜手委內瑞拉晉級前進東京
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12強賽熱潮 屏東西市場戶外轉播為台灣隊加油

2024/11/15 13:36
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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）世界12強棒球賽B組預賽進行中，台灣接連擊敗強敵韓國、多明尼加，拿下2連勝。屏東縣長周春米表示，16至18日在屏東西市場舉辦戶外轉播，邀請鄉親一起為台灣隊加油打氣。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，2024年世界12強棒球賽由墨西哥、台灣、日本聯合主辦，參賽資格基於2023年「世界棒壘球聯盟棒球世界排名」前12名的國家，賽期為10至24日。12支球隊分為A、B兩組進行預賽，每組前2名可晉級超級循環賽。

而台灣所屬的B組預賽除開幕賽於日本名古屋巨蛋開打，其餘賽事都在台北大巨蛋和天母棒球場進行。台灣隊首場比賽大勝韓國、14日擊敗多明尼加，預賽取得2連勝，16日迎戰強敵日本、17日對上澳洲、18日決戰古巴。

屏東縣長周春米表示，延續2024全民運動會在屏東，鄉親對運動賽事熱情，縣府團隊規劃在屏東西市場辦理台灣隊賽事轉播活動，於16、17、18日晚間進行轉播，讓熱愛棒球的民眾齊聚，為台灣隊加油打氣，一起前進東京。

縣府提及，配合台灣隊賽程，現場設有300吋超大螢幕，讓球迷可齊聚一堂觀賞比賽。（編輯：郭諭儒）1131115

周春米
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