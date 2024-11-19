本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
香港泛民派涉顛覆政權案 戴耀廷重判10年、黃之鋒4年8個月
首頁 / 地方

高雄高球場違法用農藥污染澄清湖 環保局開罰百萬

2024/11/19 12:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄19日電）高雄高爾夫球場9號及10號水池、果嶺球洞雜草被檢出使用農藥，因此地處澄清湖飲用水水源水質保護區，環保局依「飲用水管理條例」規定，裁處新台幣100萬元罰鍰。

高雄澄清湖旁高爾夫球場未續約占地營業，且查獲業者違法使用除草劑，遭市府要求拆屋還地。環保局採集球場9號及10號水池水樣及果嶺球洞雜草，兩水池水質檢出加保扶及亞托敏；球場內雜草檢出亞托敏及陶斯松，另於倉庫查獲扣留大量除草劑合計9種品項共235瓶（包），更有購買「陶斯松」及「加保扶」出貨紀錄。

環保局今天上午指出，由於高雄高爾夫球場位屬高雄市澄清湖飲用水水源水質保護區，依據「飲用水管理條例」第5條規定於保護區或飲用水取水口一定距離內地區，不得有污染水源水質行為，但業者於飲用水水源水質保護區內使用農藥情節重大。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

業者雖辯稱，農藥檢出濃度低於飲用水質標準，自認未影響水源水質，但市府經查飲用水管理條例第5條，是指在飲用水水源水質保護區內，不得有污染水源「行為」，法條為行為罰。因場內水池與雜草均檢出農藥成份，可斷定已有使用農藥污染水源行為，即構成處罰要件，業者說法是飾詞狡辯，完全無視大眾安全。

環保局強調，球場位於澄清湖水源水質保護區範圍內西北方，地勢較高且鄰近澄清湖，污染流向由西北地勢高處流向東南方澄清湖水源地地勢低處，使用農藥致水源水質保護區水源有遭受污染之虞，且對民生用水水質及人體健康有重大影響之虞，違反情節重大，據此依「飲用水管理條例」規定，裁處100萬元罰鍰。（編輯：郭諭儒）1131119

#澄清湖
#環保局
#高雄高爾夫球場
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.30
更多編輯台推薦新聞：