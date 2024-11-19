高雄高球場違法用農藥污染澄清湖 環保局開罰百萬

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）高雄高爾夫球場9號及10號水池、果嶺球洞雜草被檢出使用農藥，因此地處澄清湖飲用水水源水質保護區，環保局依「飲用水管理條例」規定，裁處新台幣100萬元罰鍰。

高雄澄清湖旁高爾夫球場未續約占地營業，且查獲業者違法使用除草劑，遭市府要求拆屋還地。環保局採集球場9號及10號水池水樣及果嶺球洞雜草，兩水池水質檢出加保扶及亞托敏；球場內雜草檢出亞托敏及陶斯松，另於倉庫查獲扣留大量除草劑合計9種品項共235瓶（包），更有購買「陶斯松」及「加保扶」出貨紀錄。

環保局今天上午指出，由於高雄高爾夫球場位屬高雄市澄清湖飲用水水源水質保護區，依據「飲用水管理條例」第5條規定於保護區或飲用水取水口一定距離內地區，不得有污染水源水質行為，但業者於飲用水水源水質保護區內使用農藥情節重大。

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業者雖辯稱，農藥檢出濃度低於飲用水質標準，自認未影響水源水質，但市府經查飲用水管理條例第5條，是指在飲用水水源水質保護區內，不得有污染水源「行為」，法條為行為罰。因場內水池與雜草均檢出農藥成份，可斷定已有使用農藥污染水源行為，即構成處罰要件，業者說法是飾詞狡辯，完全無視大眾安全。

環保局強調，球場位於澄清湖水源水質保護區範圍內西北方，地勢較高且鄰近澄清湖，污染流向由西北地勢高處流向東南方澄清湖水源地地勢低處，使用農藥致水源水質保護區水源有遭受污染之虞，且對民生用水水質及人體健康有重大影響之虞，違反情節重大，據此依「飲用水管理條例」規定，裁處100萬元罰鍰。（編輯：郭諭儒）1131119