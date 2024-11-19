高雄岡山行政中心公辦都更簽約 118年陸續完工

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）高雄岡山行政中心公辦都更案今天簽約，預計投資81億元。新行政中心將邀國際知名建築師隈研吾規劃設計，區公所現址將開發為住商大樓，2基地預計民國118年陸續完工啟用。

高雄市副市長林欽榮今天與尚發營造公司執行長鍾育霖共同簽署岡山行政中心跨區公辦都更委託實施契約，預計投資新台幣81億元。

高雄市都發局表示，新行政中心將邀隈研吾規劃設計，落腳前峰國中東側的機15用地；區公所現址將開發為住商大樓，2基地預計118年陸續完工啟用。

林欽榮表示，岡山位於北高雄科技廊帶核心位置，透過都市計畫將區公所現址變更為商業區，並增設2處廣停與1處綠地，有助活絡岡山老街繁榮。區公所、警察、消防、戶政、地政及清潔隊等單位也將進駐新行政中心合署辦公。

林欽榮說，新行政中心大樓兼具綠建築、耐震及百年防洪設計。此次公辦都更加上RK1聯開區，共有4處基地陸續開發，商業與行政雙核心將為岡山帶來新格局。

都市發展局長吳文彥說，岡山區公所現址各單位辦公空間不足、密度過高，且周邊缺乏停車及休憩空間。103年都市計畫已將機15作為遷建用地，透過此次跨區都更，將闢建地上6層及地下1層全新行政中心。

此外，現址商業區則闢建地上22至23層、地下5層的共3棟住商大樓，透過人行道、綠帶及開發退縮空間，整體環境串連成優質住商徒步環境；另外周邊2處廣停提供至少32席汽車平面及70席機車停車位。

鍾育霖說，作為在地企業，尚發營造對此案充滿使命感，將以「大樹」為概念設計新行政中心，打造地標性建築，並捐建公共托育中心，如質如期完工。（編輯：郭諭儒）1131119