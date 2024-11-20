花蓮教保員拉扯幼童惹議 園長致歉將連帶處分

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（中央社記者張祈花蓮縣20日電）花蓮縣新城鄉某幼兒園賴姓教保員，昨天被民眾拍下，不耐煩地拉扯幼童排隊，影片在網路引起討論。吳姓幼兒園長今天出面鞠躬道歉，坦承教保員「動作不應該」，會連帶記過處分。

這間新城鄉幼兒園大班共22名幼童，昨天由2名教保員帶隊到社區參訪，在保安宮門口前整隊聽導覽時，被路過民眾拍到教保員多次出手拉扯幼童排隊。

貼文指出：「老師一直不耐煩地拉扯小朋友到精準位置，真的覺得很躁，我沒有小孩看到也會有點生氣，何況是心靈比較脆弱正在發育的小朋友，該有的嬉鬧聲都沒有。」

貼文引起網友討論，「老師不好當人力不足會有情緒，但這樣抓人真的不舒服」、「沒耐心就不要當老師」，也有人認為，影片中小朋友都排好好的沒有脫隊，老師不應該這麼激動等。

幼兒園吳姓園長今天出面鞠躬致歉，她指出，昨天是社區查訪活動，賴姓教保員擔心快變天，可能比較急，在小朋友排隊時有不適當的拉扯，這動作非常不應該。

吳姓園長說，昨天放學後有開會，事件發生後教保員很難過，詢問是否應馬上離職？有讓教保員逐一打電話跟學生家長致歉，確認學生狀況，目前沒有學生因此受傷。

吳姓園長提到，賴姓教保員服務7年，平時跟學生、家長及同事相處不錯，經與家長們溝通後也都願意包容，只說下次不要再犯就好。

吳姓園長表示，很感謝家長給老師的支持跟鼓勵，感到很窩心，也覺得責任更重大，昨天立即向鄉公所、花蓮縣府教育處通報，她會連帶記過懲處，深刻記取錯誤。（編輯：郭諭儒）1131120