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彰化和美番雅溝排水第5期工程 盼改善淹水問題

2024/11/20 15:37（11/20 17:01 更新）
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彰化縣政府水利資源處指出，和美鎮番雅溝排水因位於彰化平原，地勢平坦排水不易，又受極端氣候影響，現況橋梁、渠道通水斷面不足而容易導致淹水，目前進行第5期工程，希望有效改善當地淹水問題。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 113年11月20日
彰化縣政府水利資源處指出，和美鎮番雅溝排水因位於彰化平原，地勢平坦排水不易，又受極端氣候影響，現況橋梁、渠道通水斷面不足而容易導致淹水，目前進行第5期工程，希望有效改善當地淹水問題。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 113年11月20日
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（中央社記者鄭維真彰化縣20日電）彰化縣長王惠美今天視察和美鎮番雅溝排水幹線第5期改善及橋梁工程，期望透過拓寬排水寬度強化通洪能力等方式，解決當地淹水問題，預計明年7月初完工。

縣府水利資源處指出，彰化縣和美鎮番雅溝排水因位於彰化平原，地勢平坦排水不易，又受極端氣候影響，現況橋梁、渠道通水斷面不足而容易導致淹水，因此進行改善工程。

王惠美致詞表示，番雅溝排水有1至6期工程，現階段第5期改善工程由中央政府補助新台幣8083萬元，縣款2022萬元，經費共1億105萬元，盼讓鄰近居民生活品質、安全更有保障。

王惠美指出，第5期改善工程範圍從彰和路三段大霞橋至嘉佃路嘉佃橋，現況護岸多為土坡型，且護岸及橋梁寬度不足，形成排水瓶頸，易造成和美鎮計畫區附近淹水。

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工程將改善大霞2號橋、嘉佃橋、無名橋等3座橋梁，以及兩側護岸長度共940公尺，拓寬排水寬度至10.5至13公尺，強化通洪能力，預計民國114年7月3日完工，可望解決大霞里、嘉犁里一帶淹水問題。

和美鎮長林庚壬表示，感謝縣府近年不斷投入經費改善和美排水系統，去年發包和美市區L幹線改善和美消防隊周邊常淹水情形，期望番雅溝排水系統可趕快完工，有效改善和美地區淹水問題，提升居民生活品質。（編輯：郭諭儒）1131120

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