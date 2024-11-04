彰化第3座、和美全民運動館上梁 估114年9月完工

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（中央社記者吳哲豪彰化4日電）彰化和美全民運動館今天上午上梁，縣府指出，和美運動館是全縣第3座運動中心，規劃室內游泳池、籃球場及體適能中心等6大核心設施及戶外田徑場，預計民國114年9月完工。

彰化縣政府上午在彰化和美鎮舉行和美全民運動館上梁典禮，出席者有彰化縣長王惠美、和美鎮長林庚壬等人。

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王惠美致詞時說，縣府依人口數逐步在彰化各區興建運動場館，彰北運動中心在彰化市，彰南運動中心在員林，接著就是在全彰化人口第3多的和美地區興建運動館，縣府希望彰化縣8大分區都設有大型運動場館，讓民眾可享有優質運動健身場所。

縣府指出，和美全民運動館總佔地面積約3公頃，運動館設計上，加入和美織仔元素及考量在地居民需求與使用習慣，規劃室內游泳池、籃球場、羽球場、體適能中心、桌球館、韻律教室6大核心設施及戶外田徑場，截至10月31日預定進度為50.4%，實際進度為 58.6%，預計於民國114年9月完工。（編輯：陳仁華）1131104