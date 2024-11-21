業者將油脂排入污水管致阻塞 高市府：不定期抽查

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高雄市污水管線用戶接管率50.89%，部分餐飲及旅宿業者未自主管理，將過量油脂排入污水下水道，易造成管線阻塞。市府水利局今天說，採不定期隨機抽查，若未符合標準將依法裁罰。

高雄市自民國69年起興建污水處理廠及污水管線，目前用戶接管率50.89%，污水管網長度達1798公里。但部分餐飲及旅宿等業者，因未自主管理，將過量油脂排入污水下水道，易造成管線阻塞。

水利局表示，針對污水管線阻塞案件分析，主因為食品烹飪或調理產出的污水油脂含量過高，油脂附著於污水管壁凝結，進而產生皂化現象，影響污水排放。

法規針對餐飲業、觀光旅館、飯店等相關易產出油脂業者，已要求裝設油脂截留器攔截油脂，使水質符合下水道納管標準，才可排入污水下水道。水利局表示，為確保城市下水道通暢，將採不定期隨機抽查，若未符合標準將依法裁罰。

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水利局今天新聞稿指出，每年會委託專業檢測公司隨機抽檢已完成污水接管相關業者，針對通報污水管線阻塞熱點周遭店家加強抽檢，違反納管標準且不配合改善的業者，將依法處新台幣1萬元以上、10萬元以下罰鍰。

水利局呼籲，餐飲業、觀光旅館、飯店或有附設食品烹飪或調理場所等業者，若已依法規規定裝設油脂截留器，應派專人每日巡檢，油脂產生量較大時適度加強油脂截留器清疏頻率，符合納管標準後始得排入污水下水道。（編輯：李淑華）1131121