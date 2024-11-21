農業部率團會勘金門牡蠣養殖 共商漁業發展

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（中央社記者吳玟嶸金門21日電）農業部政務次長黃昭欽今天到金門會勘牡蠣養殖概況，並與金門縣府就漁業發展交換意見；黃昭欽說，盼與金門縣府及水產試驗所合作，以輔導漁民方式，將產業帶向正向發展。

農業部今天由黃昭欽率水產試驗所、漁業署等團隊抵金，除到烈嶼鄉上林周邊海域會勘牡蠣養殖狀況，並與金門縣長陳福海、建設處長黃儒新、金門水產試驗所長李佳發等共商金門漁業發展議題。

黃昭欽指出，牡蠣養殖是金門重要產業，期望與金門縣政府及水產試驗所合作，以輔導漁民方式，如改善蚵棚設施、養殖技術及後端銷售等問題，將產業帶向正向發展。

陳福海表示，金門早期屬戰地，多由國防部挹注經費進行國防基礎建設，自民國81年戰地任務解除，建設經費顯著減少，特別是漁港基礎建設錯過中央投資漁港建設時機，近年大量使用縣政經費，致經費不足，所以請中央依相對預算項目增加對金門補助經費，協助漁港基礎建設。

陳福海也說，中央為利控管漁船出港將金門泊地廢除，影響漁民獎勵休漁及油料補貼申請，盼中央能有更友善措施及機制保障金門漁民。

陳福海說，近期陸續有陸客到金門自由行，購買台灣商品，若發展金門產品如牡蠣，打造金門品牌，能讓金門漁民有機會重新站穩腳步，發展金門漁業產業，並擴及地區特產品，提升產業發展，帶動就業機會。（編輯：謝雅竹）1131121