宜蘭議員莊淑如當選無效 黃惠慈遞補宣誓就職

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（中央社記者王朝鈺宜蘭22日電）國民黨宜蘭縣議員莊淑如因父親幫她賄選，法院判決當選無效定讞，縣議會今天辦理黃惠慈遞補宣誓就職典禮。黃惠慈說，她會落實服務基層鄉親，不負縣民的期望。

莊淑如於民國111年底參選宜蘭縣第1選區（宜蘭市）縣議員，獲得3525票，以排名第7當選，比落選頭的民進黨黃惠慈多63票，但因莊淑如的父親幫她賄選，台灣高等法院判決莊淑如當選無效定讞，確定由落選頭的黃惠慈遞補。

宜蘭縣議會上午舉辦遞補宣誓就職典禮，黃惠慈接受媒體採訪表示，當年她以63票之差落選，感謝司法導正2年前因賄選而產生的結果，也要感謝支持者讓她知道不能放棄，她加入民進黨立法委員陳俊宇的團隊持續服務鄉親。

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黃惠慈說，國立陽明交通大學附設醫院2期工程、鐵路高架化是宜蘭縣很重要的建設，因為她有國會助理歷練，希望能督促中央協同宜蘭縣政府，讓這2項重大建設能如期如質完成，還有落實服務縣民工作，不負縣民的期望。

對於未來政治生涯規劃，黃惠慈表示，目前言之過早，她能當選議員是因為縣民的支持，她是政治素人，沒有家族背景，有鄉親的支持，她才能當選議員，未來就是把分內事做好，將每件事順利完成。（編輯：戴光育）1131122