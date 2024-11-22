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遊艇界「變形金剛」現身愛河灣 買家捧7千萬入手

2024/11/22 17:08（11/22 17:21 更新）
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一艘價值新台幣7000多萬的50呎遊艇22日現身亞果高雄愛河灣遊艇碼頭，買家陳福臺（右3）是台中建材商，也是亞果遊艇經銷商「亞歆海洋」董事長，這艘遊艇界「變形金剛」將在台灣國際遊艇展亮相。中央社記者林巧璉攝 113年11月22日
一艘價值新台幣7000多萬的50呎遊艇22日現身亞果高雄愛河灣遊艇碼頭，買家陳福臺（右3）是台中建材商，也是亞果遊艇經銷商「亞歆海洋」董事長，這艘遊艇界「變形金剛」將在台灣國際遊艇展亮相。中央社記者林巧璉攝 113年11月22日
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（中央社記者林巧璉高雄22日電）台灣國際遊艇展28日起在高雄港登場，價值7000多萬、有「變形金剛」稱號的50呎遊艇今天搶先曝光，買家陳福臺是台中建材商，他說，捧著現金入手2艘遊艇，未來要搶攻中部遊艇市場。

陳福臺今天到亞果高雄愛河灣遊艇碼頭迎接這2艘遊艇，他近年跨足遊艇產業，也是亞果遊艇的經銷商「亞歆海洋」董事長。他與亞果遊艇集團董事長侯佑霖、亞平遊艇董事長鄭寶蓮、亞平遊艇總經理張慶祥等人敲香檳祈求航行平安。

陳福臺以現金購入31呎和50呎遊艇，其中50呎遊艇價值7000多萬元、31呎遊艇為1000多萬元。他說，這艘50呎遊艇是遊艇界「變形金剛」，但目前台中港還在建置中，這2艘遊艇會先停在高雄港灣，等到明年才會移回台中港。

陳福臺接受媒體聯訪時說，台中是台灣重要的大城市，但卻沒有國際等級的遊艇港，不少台中愛好遊艇的人只能把船停在高雄或台南，「這對台中經濟發展絕對是阻力，我放眼中部遊艇休閒產業，未來希望能讓台中遊艇休閒產業蓬勃發展。」

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亞歆海洋表示，這艘50呎遊艇可開啟海灘模式，以油壓控制，全開後寬度可達6米，除了船艏休息區的座椅可變化位置，主甲板還可以直接從廚房延伸外推至戶外的吧檯供應餐酒，堪稱遊艇界的變形金剛，承載15人出遊。

這艘「變形金剛」下週將在遊艇展上亮相，近日已吸引不少經過愛河灣遊艇碼頭民眾目光，亞歆海洋表示，即日起至下週展期可購買行程，另加贈限量知名甜點禮盒。（編輯：謝雅竹）1131122

侯佑霖
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