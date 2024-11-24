國瑞汽車捐1萬冊交安繪本 桃市府盼強化幼童觀念

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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）國瑞汽車為提升兒童交安意識舉辦的兒童交通安全繪本比賽，獲獎作品正在新光三越桃園站前店展出，前3名作品將印製1萬冊捐給桃園市小學。桃園市副秘書長金志聿盼強化幼童觀念。

國瑞汽車總經理古屋敷博文今天受訪表示，公司除以提供消費者安全且值得信賴的車輛為使命，更致力於為兒童、高齡者等交通弱勢族群提供交通安全的支援活動，2007年起至今，已針對桃園市的小學舉辦600多場交安話劇巡演，希望從小培養孩子們的交通安全意識。

古屋敷博文說，今年適逢國瑞汽車創立40週年，公司特別舉辦學齡前兒童繪本為主題的國瑞汽車兒童交通繪本設計比賽，盼望透過創意交通安全繪本，喚起大家對兒童交安的重視，獲獎作品將在新光三越桃園站前店展出1個月，此外，前3名的作品還會印製1萬冊捐給桃園市的小學，做為低年級學生的交通安全教育教材。

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桃園市政府副秘書長金志聿說，感謝國瑞汽車對桃園市的交通安全，尤其是對兒童交通安全的重視跟投入，更將印製1萬冊繪本捐給市府，讓小朋友可從繪本中學習交安，其實市府交通局在硬體部份努力規劃智慧號控及人本行人安全，但更重要的是讓小朋友從小就知道交通安全，因此幫助相當大。

新光三越桃園站前店店長吳奇上說，民眾參觀展覽還可以投票、打卡，換取限定磁鐵及貼紙，符合活動條件還可換取交通安全著色卡，完成作品就可獲得展覽限定童書；另外桃園站前店也打造了耶誕心願牆，號召民眾認領勵馨基金會等100名孩子的心願禮，把愛傳遞到桃園的各個角落。（編輯：李淑華）1131124