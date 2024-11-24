宜蘭孕婦家中急產 救護人員火速救援母女均安

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（中央社記者王朝鈺宜蘭24日電）宜蘭市泰山路吳姓孕婦今天在家中急產，救護人員到場時女嬰已產出，立即給予相關處置，並評估女嬰生命徵象穩定，順利將母女送達醫院，目前母女均安。

宜蘭縣消防局上午7時許獲報後，立即派遣宜蘭分隊救護車出勤，由高級救護技術員吳明哲、孫誠睿與朱家興3人前往執行勤務，救護員到場時，女嬰已產出，吳女及女嬰都在客廳，家人已為女嬰和吳女分別披上毛巾和棉被保暖。

經救護人員了解後，吳女首次生產，由於不清楚女嬰身體狀況，當下惶恐不安，救護員給予氧氣面罩治療和心理支持，女嬰則膚色紅潤，救護員立刻擦乾、保暖、抽吸、給氧、夾上臍帶夾。

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救護員確認女嬰生命徵象穩定後，將女嬰交由吳女懷抱，搬運至擔架床送上救護車，持續監測女嬰生命徵象，將母女送至國立陽明交通大學附設醫院，順利圓滿達成急產救護勤務。

宜蘭縣消防局長徐松奕表示，平時受理孕婦急產的案件並不多，救護員這次處置得當，可見平日訓練成效，他並讚許救護員冷靜評估新生兒狀況，並給予適當處置，將母女平安送達醫院。（編輯：李錫璋）1131124