台灣隊奪12強冠軍 台中球迷深夜放煙火遭警制止

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（中央社記者蘇木春台中25日電）世界12強棒球賽台灣隊奪冠，昨天晚間結果出爐後，台中市警方接獲32件報案，指稱有民眾在北屯重劃區放煙火慶祝。警方獲報前往查處制止，並提醒若引發火警，將追究刑事責任。

台灣隊昨天晚間奪下世界12強棒球賽冠軍後，許多網友在社群網站貼文表示，台中市北屯區第14期重劃區附近有人施放數十分鐘煙火慶祝，也因噪音引發網友撻伐。

台中市警察局第五分局今天表示，警方24日晚間11時56分至25日0時10分，接獲共計32件報案，指稱北屯區崇德十路二段與洲際路口一帶有人「放鞭炮及煙火妨害安寧」，立即派遣警力前往查處。

員警到場勸導，在場民眾隨即停止施放煙火，警方並抄登在場人資料，責令改正並要求將現場環境恢復整潔，員警並於周邊加強巡守，防止再有妨害安寧情事發生。

警方呼籲，燃放爆竹如有妨害環境安寧，將依噪音管制法第23條規定報請環保局裁處；另外，施放煙火如引發火災，將依公共危險罪嫌依法送辦。（編輯：蕭博文）1131125