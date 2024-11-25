本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
洪申翰掌勞動部 承諾友善職場典範、找回社會信任
首頁 / 地方

苗議員催生具規模棒球場 鍾東錦允覓地興建

2024/11/25 16:01（11/25 16:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
苗栗大倫國中分校棒壘球場是苗栗縣內唯一較符合棒球場規格的場地，但將作為興建大倫國中新校舍用地，縣府將另覓地興建棒球場，推動棒球運動發展。中央社記者管瑞平攝 113年11月25日
苗栗大倫國中分校棒壘球場是苗栗縣內唯一較符合棒球場規格的場地，但將作為興建大倫國中新校舍用地，縣府將另覓地興建棒球場，推動棒球運動發展。中央社記者管瑞平攝 113年11月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）世界12強棒球賽台灣隊奪冠，民進黨籍苗栗縣議員許櫻萍今天質詢縣長鍾東錦說，縣內欠缺具規模的棒球場，「能否興建一座？」鍾東錦允諾將覓地興建，鼓勵各校推動棒球發展。

許櫻萍在議會質詢時表示，苗栗早期曾是運動大縣，體壇前輩紀政、王淑華、武為瓊等田徑名將都為苗栗爭光，昨晚台灣棒球隊在世界12強賽奪冠，全民瘋棒球，她詢問縣長鍾東錦對縣內體育發展有何期許，是否能興建具規模的棒球場。

鍾東錦表示，他上任後持續募款，近幾年企業挹注縣內體育基金約新台幣2000多萬元，相信苗栗體育發展會越來越好。

鍾東錦說，棒球是國球，他兒時也曾有過棒球夢，棒球是全身性運動，除了體格、才能等身體素質，尤其訓練相當辛苦，這次台灣隊選手多是原住民朋友，速度、守備、打擊各方面相當不容易。他認為小朋友從小接觸棒球運動即便是練體能也是很棒的事，縣府會鼓勵各校盡量成立棒球隊，發展棒球，未來可從苗栗縣選拔出1隊進軍全國賽，逐步發展。

至於場地，苗栗縣內既有6處棒壘球場，僅苗栗市大倫國中分校棒壘球場場地較符合棒球場規格，其餘都是壘球場規模，然而大倫國中因校舍老舊，縣府已規劃在大倫分校棒壘球場興建新校舍。

鍾東錦表示，已責成水利處、地政處尋找適當土地，目前評估後龍鎮鄰近衛生局大樓後方有一塊土地，希望能設置興建新的棒球場，讓各校學生、團隊使用。

對於未來棒球場覓地，苗栗市長余文忠也建議，可在苗栗市河濱公園以及國立聯合大學周邊尋找適合用地，串連國中小及大專學校，作為培育苗栗縣棒球選手的基地。（編輯：李淑華）1131125

世界12強棒球賽台灣隊奪冠，苗栗縣長鍾東錦25日表示，縣內目前欠缺具規模的棒球場，將覓地興建，鼓勵各校推動棒球發展。中央社記者管瑞平攝 113年11月25日
世界12強棒球賽台灣隊奪冠，苗栗縣長鍾東錦25日表示，縣內目前欠缺具規模的棒球場，將覓地興建，鼓勵各校推動棒球發展。中央社記者管瑞平攝 113年11月25日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.19
更多編輯台推薦新聞：