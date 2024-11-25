苗議員催生具規模棒球場 鍾東錦允覓地興建

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（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）世界12強棒球賽台灣隊奪冠，民進黨籍苗栗縣議員許櫻萍今天質詢縣長鍾東錦說，縣內欠缺具規模的棒球場，「能否興建一座？」鍾東錦允諾將覓地興建，鼓勵各校推動棒球發展。

許櫻萍在議會質詢時表示，苗栗早期曾是運動大縣，體壇前輩紀政、王淑華、武為瓊等田徑名將都為苗栗爭光，昨晚台灣棒球隊在世界12強賽奪冠，全民瘋棒球，她詢問縣長鍾東錦對縣內體育發展有何期許，是否能興建具規模的棒球場。

鍾東錦表示，他上任後持續募款，近幾年企業挹注縣內體育基金約新台幣2000多萬元，相信苗栗體育發展會越來越好。

鍾東錦說，棒球是國球，他兒時也曾有過棒球夢，棒球是全身性運動，除了體格、才能等身體素質，尤其訓練相當辛苦，這次台灣隊選手多是原住民朋友，速度、守備、打擊各方面相當不容易。他認為小朋友從小接觸棒球運動即便是練體能也是很棒的事，縣府會鼓勵各校盡量成立棒球隊，發展棒球，未來可從苗栗縣選拔出1隊進軍全國賽，逐步發展。

至於場地，苗栗縣內既有6處棒壘球場，僅苗栗市大倫國中分校棒壘球場場地較符合棒球場規格，其餘都是壘球場規模，然而大倫國中因校舍老舊，縣府已規劃在大倫分校棒壘球場興建新校舍。

鍾東錦表示，已責成水利處、地政處尋找適當土地，目前評估後龍鎮鄰近衛生局大樓後方有一塊土地，希望能設置興建新的棒球場，讓各校學生、團隊使用。

對於未來棒球場覓地，苗栗市長余文忠也建議，可在苗栗市河濱公園以及國立聯合大學周邊尋找適合用地，串連國中小及大專學校，作為培育苗栗縣棒球選手的基地。（編輯：李淑華）1131125