本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

提振觀光 西拉雅管理處打造嘉義澐水森林療癒基地

2024/11/25 19:03（11/25 19:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨立委陳冠廷（前右1）、蔡易餘（前右2）25日邀請交通部觀光署副署長林信任（前右3）與西拉雅國家風景區管理處處長徐振能（前右4）等人到嘉義縣中埔鄉會勘，期待中央提振中崙澐水溫泉的觀光效益。中央社記者蔡智明攝 113年11月25日
民進黨立委陳冠廷（前右1）、蔡易餘（前右2）25日邀請交通部觀光署副署長林信任（前右3）與西拉雅國家風景區管理處處長徐振能（前右4）等人到嘉義縣中埔鄉會勘，期待中央提振中崙澐水溫泉的觀光效益。中央社記者蔡智明攝 113年11月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）嘉縣中埔鄉中崙澐水溫泉與台南關子嶺溫泉雖系出同源，但知名度不足，西拉雅國家風景區管理處正規劃結合林業試所轄林地，設置澐水森林療癒基地，研擬鑽探新溫泉共創新景點。

中埔鄉中崙澐水溫泉公園因出水量少，目前已停止營運，地方希望再創溫泉觀光效益，期待中央出手幫忙。因此，民進黨籍立委陳冠廷與蔡易餘今天邀請交通部觀光署副署長林信任與西拉雅國家風景區管理處處長徐振能等人到中埔會勘。

徐振能接受媒體聯訪說，經瞭解原有澐水溫泉公園溫泉出水量的確不足，因此規劃在澐水國小與農業部林業試驗所嘉義研究中心澐水試驗站所轄林地這一帶23公頃土地上，規劃設置澐水森林療癒基地，並試著在此找尋新溫泉。

中埔鄉長李碧雲表示，規劃中的澐水森林療癒基地位於台3線旁，可連結阿里山與曾文水庫，也希望中央可以協助中埔鄉探勘新溫泉，讓療癒基地結合溫泉，成為嘉義縣旅遊的新亮點。

林信任表示，觀光署對西拉雅管理處的規劃，會全力支持，期待短期內就有成果。（編輯：李淑華）1131125

林信任
印尼明星代言台灣觀光 宣傳片114年1月雅加達首播來台旅客估750萬人 觀光署：加強行銷往上衝刺
徐振能
西拉雅攜米其林主廚推限定料理 打造自由行商品曾文水庫峽谷音樂會11/2登場 遊客搭船湖面欣賞樂音
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.19
更多編輯台推薦新聞：