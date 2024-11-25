提振觀光 西拉雅管理處打造嘉義澐水森林療癒基地

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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）嘉縣中埔鄉中崙澐水溫泉與台南關子嶺溫泉雖系出同源，但知名度不足，西拉雅國家風景區管理處正規劃結合林業試所轄林地，設置澐水森林療癒基地，研擬鑽探新溫泉共創新景點。

中埔鄉中崙澐水溫泉公園因出水量少，目前已停止營運，地方希望再創溫泉觀光效益，期待中央出手幫忙。因此，民進黨籍立委陳冠廷與蔡易餘今天邀請交通部觀光署副署長林信任與西拉雅國家風景區管理處處長徐振能等人到中埔會勘。

徐振能接受媒體聯訪說，經瞭解原有澐水溫泉公園溫泉出水量的確不足，因此規劃在澐水國小與農業部林業試驗所嘉義研究中心澐水試驗站所轄林地這一帶23公頃土地上，規劃設置澐水森林療癒基地，並試著在此找尋新溫泉。

中埔鄉長李碧雲表示，規劃中的澐水森林療癒基地位於台3線旁，可連結阿里山與曾文水庫，也希望中央可以協助中埔鄉探勘新溫泉，讓療癒基地結合溫泉，成為嘉義縣旅遊的新亮點。

林信任表示，觀光署對西拉雅管理處的規劃，會全力支持，期待短期內就有成果。（編輯：李淑華）1131125