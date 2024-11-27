議員指獨居老人難租屋 北市：持續研議因應方案

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（中央社記者劉建邦台北27日電）北市議員王欣儀指出，台北市有11萬餘名高齡長輩沒房子，租房也困難。北市府今天表示，此議題會納入人口對策委員會討論，預定明年4月報告出爐後擬定相關方案。

國民黨台北市議員王欣儀透過質詢資料指出，根據市府提供資料，全市目前有11萬餘名高齡長輩沒自有房屋，多數難順利租到合適居住處，尤其獨居老人面臨的居住困境最嚴重。

她說，多次接獲獨居老人哭訴不知何處能租屋，且常面臨居住不穩定的生存問題，也有里長反映幫獨居老人找房時，地點都在山區且環境差，或頂樓加蓋。

王欣儀指出，老人住處不佳導致生活品質差，身心受影響，加重社會資源負擔，例如社工照顧獨居老人還要協助找房，造成社工壓力大，若最後無人願意擔任社工，恐難解決獨居老人問題。

王欣儀表示，調查顯示只有非常少數的房東願意出租給弱勢族群，而且許多房東都說不願出租給獨居老人，要求市府提因應方案，且應先檢討改善包租代管媒合政策及加強宣導與社工教育訓練，讓社工熟悉包租代管，協助長者快速媒合房源。

北市府回應，此議題將納入人口對策委員會討論，後續會要求社會局與都市發展局全面調查，相關報告估明年4月出爐，屆時將研擬方案，提供獨居老人更好的居住環境。

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都發局表示，目前社會住宅承租人為65歲以上長輩或申請人的家庭成員有65歲約占營運中社宅總戶數的28%，社宅包租代管計畫在65歲以上佔總媒合比例約17%。

都發局指出，針對協助高齡長輩，已在5月初邀專家學者、北市社會局及衛生局開會，後續依社會局對老人生活狀況調查結果，與相關單位研商對應政策及銜接機制，並配合社會局向社工加強宣導，由社工協助獨居老人透過社宅弱勢評點機制申請社宅，藉此提高入住機會。（編輯：蕭博文）1131127