北市過半數國中未設自行車位 議員批忽視學生需求

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（中央社記者劉建邦台北26日電）台北市議員王欣儀指出，北市過半數國中沒有自行車停車位，部分學校只為教職員設停車位，忽視學生需求；教育局今天說，已鼓勵學校申設停車位，並鼓勵學生運用公共停車架。

國民黨台北市議員王欣儀透過質詢資料指出，台北市推動綠色運輸多年，投入大量經費建置自行車道及推廣YouBike，目前已有1700多名國中生騎自行車通勤。

王欣儀指出，資料顯示，台北市70所國中竟有38所學校完全沒有自行車停車位，導致家長與學生雖願意支持綠色通勤，卻無法解決停車問題。

王欣儀說，住大安區的家長因工作繁忙無法接送，且因搭公車或捷運不便，讓小朋友改騎自行車上下學，但學校未設自行車停放區，且校園旁停車格數量有限，讓小朋友每天花大量時間找停車位，常因遲到感到壓力。

此外，陳情家長曾向校方反映盼設自行車停放區，校方卻以無法規劃為由拒絕。王欣儀表示，學生騎自行車通勤便利又環保，學校卻只為教師與職員設停車位，完全忽視學生需求，要求市府檢討改善，才能確保學生通勤停車權益。

北市教育局回應，已鼓勵學校評估校內空間及動線設置停車位，並邀教師會、家長會、學生代表及地區代表討論廣蒐意見，如學校有餘裕開放空間，可評估向北市停車管工程處申請設自行車停車位，供學生使用。

教育局指出，經查市立70所國中（含完全中學）均開放學生騎自行車上下學，學生騎車上下學有64所，騎乘人數約占全市國中生的3.47%，以騎自用單車或YouBike為主，近50%學校設有自行車停放區。

針對停車空間部分，教育局表示，除部分學校有設置停車空間，學校及捷運站旁都有設置YouBike站及公共自行車停車架，將通知校方鼓勵學生廣為運用。（編輯：蕭博文）1131126