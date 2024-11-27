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彰化花壇國小學生活動中心啟用 融入磚窯意象

2024/11/27 16:40（11/27 16:56 更新）
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彰化縣花壇國小學生活動中心暨操場跑道27日落成啟用，其中活動中心樓高2層，整體將「磚窯」意象融入設計，更利用自然通風與對流達到綠建築標準，讓建築更加環保。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年11月27日
彰化縣花壇國小學生活動中心暨操場跑道27日落成啟用，其中活動中心樓高2層，整體將「磚窯」意象融入設計，更利用自然通風與對流達到綠建築標準，讓建築更加環保。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年11月27日
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（中央社記者吳哲豪彰化27日電）彰化花壇國小學生活動中心暨操場跑道，今舉行落成啟用典禮，縣府指出，活動中心1樓設有非營利幼兒園，2樓為學生多功能活動空間，中心融入磚窯意象，提供安全學習空間。

彰化縣政府發布新聞稿指出，花壇國小創校已有100多年，校舍年久失修，學生活動中心經耐震評估後，確認已達使用年限且有安全風險，在教育部以及彰化縣議會協助下，中央挹注新台幣1億1514萬，縣府另投入3959萬，重建學生活動中心及更新操場跑道、籃球場及周邊設施等。

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縣府指出，花壇國小舉行學生活動中心暨操場跑道籃球場落成啟用典禮，學生活動中心樓高2層，1樓設有非營利幼兒園，2樓則為學生多功能活動空間，活動中心將「磚窯」意象融入設計，更利用自然通風與對流，達到綠建築標準，讓建築更加環保。

縣府表示，去年及今年已補助8所學校進行校舍拆除重建，並為2所學校進行耐震補強工程，縣府未來將持續投資教育，提升校園設施的安全與品質，並培養學生的多元素養。（編輯：謝雅竹）1131127

#彰化縣政府
#彰化
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